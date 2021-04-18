В воскресенье, 18 апреля, в Украине стартовала вакцинация граждан против коронавируса препаратом компании Pfizer.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов подтвердил, что вакцина Pfizer доехала до всех региональных складов и уже сегодня, 18 апреля, стартует вакцинация этим препаратом.

Издание "Сегодня" опубликовало в телеграм-канале первые снимки по вакцинации и сообщило, что первыми прививки получат пациенты психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.

Так, 18 апреля на Киевщине вакцину Pfizer получат около 100 человек, проживающих в доме-интернате для пожилых, а также персонал учреждения.

Pfizer в Украине: что известно

Ранее 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech в размере 117 тысяч доз. Эту партию вакцин Pfizer-BioNTech поставили в Украину бесплатно в рамках механизма COVAX.

В целом благодаря этой инициативе мы должны получить 8 миллионов доз вакцин от различных производителей. 117 тысяч доз Pfizer поставили в специальных боксах. Их погрузили в грузовик американской фирмы UPS, которая занимается логистикой и экспресс-доставками. На видео можно увидеть представителей ВОЗ, ЮНИСЕФ и главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Вакцину в регионы доставили в специальных боксах, которые поддерживают температуру до минус 80 градусов в течение 30 суток.