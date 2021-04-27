В Минздраве заявили, что приоритет на вакцинации предоставляется людям наиболее пожилого возраста. А также людям с некоторыми видами болезней.

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Кому отдается приоритет, кроме старших людей:

Приоритет на вакцинацию предоставляют людям от 65 лет, которые имеют неинфекционные хронические заболевания, в частности:

сахарный диабет,

сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания,

болезни почек.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить их от коронавирусной болезни. В ведомстве призвали помочь своим родным и близким записаться на прививки, если они не могут сделать этого самостоятельно.

Как записаться на прививку от COVID-19 людям 65+

В Минздраве говорят сделать это через пункты прививки. Для этого необходимо осуществить всего 3 шага.

Найти перечень пунктов прививки на сайте vaccination.covid19.gov.ua; Позвонить в удобный для вас пункт по указанному номеру регистратуры; Записаться на конкретную дату и время вакцинации.

Перечень пунктов прививки должен был быть по этой ссылке. Но он не работает. Поэтому советуем вам сразу записаться через семейного врача. Если вы еще не выбрали семейного врача и не подписали с ним декларацию, необходимо это сделать.

Заметим, что с 28 апреля в Украине будут работать 2 127 пунктов прививки против коронавируса. Их открывают при медицинских учреждениях.

Для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.