В Минздраве заявили, что приоритет на вакцинации предоставляется людям наиболее пожилого возраста. А также людям с некоторыми видами болезней.
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Кому отдается приоритет, кроме старших людей:
Приоритет на вакцинацию предоставляют людям от 65 лет, которые имеют неинфекционные хронические заболевания, в частности:
- сахарный диабет,
- сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания,
- болезни почек.
В Минздраве подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить их от коронавирусной болезни. В ведомстве призвали помочь своим родным и близким записаться на прививки, если они не могут сделать этого самостоятельно.
Как записаться на прививку от COVID-19 людям 65+
В Минздраве говорят сделать это через пункты прививки. Для этого необходимо осуществить всего 3 шага.
- Найти перечень пунктов прививки на сайте vaccination.covid19.gov.ua;
- Позвонить в удобный для вас пункт по указанному номеру регистратуры;
- Записаться на конкретную дату и время вакцинации.
Заметим, что с 28 апреля в Украине будут работать 2 127 пунктов прививки против коронавируса. Их открывают при медицинских учреждениях.
Для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.