Нерациональное использование антибиотиков

Центр общественного здоровья Минздрава Украины в 2021 году провел пилотное исследование, в котором, в частности, проанализировал использование антимикробных препаратов. Согласно результатам, почти треть пациентов в стационаре получают антибиотик для профилактики.

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Их представили во время дискуссии-обсуждения "Как не потерять эффективность антибиотиков в Украине: что для этого должны делать пациенты, врачи, государство", чтобы привлечь внимание к проблеме антибиотикорезистентности.

Эти данные свидетельствуют о том, что украинцы нарушают правила назначения и лечения антибактериальными препаратами. Что, в свою очередь, может приводить к ускорению развития антибиотикорезистентности – когда бактерии вырабатывают защитные механизмы и лекарства перестают на них действовать.

По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость бактерий к противомикробным средствам является одной из самых больших угроз для здоровья человечества сейчас. Если ничего не менять, то в 2050 году от инфекций, которые вызвали устойчивые к антибиотикам бактерии, будут умирать до 10 миллионов человек ежегодно.

Новое исследование антибиотикорезистентности в Украине

Министерство здравоохранения Украины уже внедряет Национальный план действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Это, в частности, и образовательная деятельность среди населения, работа с врачами и медицинским сообществом, введение новых норм санитарно-эпидемиологического надзора в больницах.

Как отметили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, потребление антибиотиков, путь пациента и назначение антибиотиков врачами в Украине отличается от данных других стран. Поэтому начало работы по преодолению антибиотикорезистентности начали с исследования этого вопроса в Украине, чтобы принимать взвешенные и эффективные решения.

С 2022 года в Украине заработает система мониторинга потребления антибиотиков в учреждениях здравоохранения. Она покажет, сколько реально мы используем антибактериальных средств и какие применяются чаще всего. Эти и другие шаги позволят нам лучше понять проблему и внедрять действенные методы для ее решения,

– заявил Роман Колесник, заведующий отделом антимикробной резистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

В рамках события сообщили о начале исследования антибиотикорезистентности бактерий, которые вызывают заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, в нескольких городах Украины. Проводит исследование фармацевтическая компания "Артериум", антибиотики которой пациенты покупают чаще всего. Первый этап исследования уже начался в крупнейших городах: Киев, Днепр, Харьков, Львов и Одесса.

На первом этапе в клинических центрах соберут биологический материал пациентов-добровольцев, у которых обнаружили заболевания верхних дыхательных путей. Затем собранные пробы идентифицируют и определят чувствительность выявленных штаммов к антибиотикам, в соответствии с международными стандартами. Первые результаты планируют опубликовать до конца 2022 года. Планируется исследовать данные 500 человек.