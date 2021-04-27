Так, 26 апреля в КНП "Консультативно-диагностический центр" Печерского района пришли несколько десятков китайцев, чтобы получить вакцину.

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Почему в Украине вакцинируют граждан Китая

Граждане Китая получают в столичных пунктах прививки через решение оперативного штаба Минздрава Украины по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации.

Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА, региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк заявил, что распоряжение о вакцинации граждан Китая закреплено в протоколе решения центрального штаба Минздрава от 2 апреля.

В протоколе есть пункт, который разрешает вакцинацию китайской диаспоры вакциной COVAX на территории Украины. Вакцина – CoronaVac, китайская, та, что нам поступила. И есть решение центрального штаба о вакцинации определенной группы людей через посольство Китайской Республики наверняка. Есть 1 500 доз. Есть решение – мы его выполняем,

– сказал координатор.

Он добавил, что не знает, имеют ли возможность другие государства подать аналогичную просьбу и добавил, что подобных решений в отношении граждан других стран, кроме Китая, ранее не было.

В киевской больнице, где проходила вакцинация, отказались от комментариев и посоветовали обратиться в посольство КНР. Китайское государственное информагентство "Синьхуа" 27 апреля также подтвердило, что в Украине началась вакцинация граждан Китая "благодаря усилиям посольства КНР".

Что известно о вакцинации в Украине

Данные взяты у Минздрава Украины