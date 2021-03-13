Национальная служба здоровья проверит работу семейных врачей в Украине относительно качества их услуг.

Глава НСЗУ Андрей Виленский заявил, что мониторить работу семейных врачей будут цифровыми инструментами (анализ, статистика и модели поведения), а также непосредственно выездом на место.

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Андрей Виленский добавил, что уже были первые визиты в медучреждения, что стало для них шоком и удивлением.

Первые организованные визиты были кое-где шоком для заведений, они были удивлены, что все видно. Когда мы приезжаем, а безбарьерного входа для пациентов нет. Он должен видеть всю информацию на видном месте, чтобы понять, каков график работы медучреждения, а этого нет. Медпомощь не предоставляется непрерывно, а час в день, потому что врач так решил. И мы не говорим сейчас о медицинских вещах, пока – об организационных,

– пояснил он.

Что будет в случае нарушений

Глава НСЗУ отметил, что жестким инструментом влияния на медучреждения, в случае выявления нарушения, является прекращение выплат и расторжение договора. Виленский отметил, что "период адаптации к новым правилам игры для семейной медицины завершается".

"Поэтому есть другие инструменты, зафиксированные в договоре: план выявления и устранения недостатков, штрафные санкции, если недостатки не устранили. Это кропотливая работа, но мы готовы. И готовы публиковать эту информацию, чтобы люди были в курсе того, что на самом деле происходит", – сказал глава НСЗУ