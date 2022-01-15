В Украине начали вести учет потребления антибиотиков: для чего это нужно

С 1 января 2022 года медицинские учреждения начали вести учет употребления антибиотиков. Учету подлежат 29 лекарственных средств.

Это поможет определить, какие именно антибиотики и в каком количестве врачи назначают пациентам в стационарных отделениях.

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Это даст возможность увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить срок пребывания пациентов на стационарном лечении,

– говорится в сообщении ведомства.

Обратите внимание: неправильное и избыточное употребление антибиотиков приводит к развитию резистентности – организм привыкает к препаратам и они становятся недейственными. ВОЗ назвала проблему резистентности одной из 10 глобальных угроз здоровью населения, стоящих перед человечеством.

Употребляя антибиотики "на всякий случай" или "для профилактики" люди не понимают, что в том случае, когда эти лекарства действительно станут нужными, они могут не помочь.

Сколько антимикробных препаратов сейчас потребляют украинцы точно неизвестно. Но в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 миллиарда грн. Это на 40% больше чем в 2018 году. Зато объемы продаж антибиотиков в аптеках выросли с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 миллиарда в 2020.

Когда антибиотики будут выдавать по рецепту

: объем всех продаж и закупок антибиотиков "группы резерва" (препаратов "последней надежды", которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики не помогли) вырос более чем втрое: со 110,89 миллиона гривен в 2018 году до 416,45 миллиона гривен в 2020 году.

В Украине готовятся к внедрению продажи антибиотиков по электронным рецептам, что запланировано на 3 апреля 2022 года.

Для получения лекарств внедрят такой алгоритм: