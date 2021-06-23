В Украине начали вакцинировать людей 60+

Темпы вакцинации в Украине значительно ускорились. В Минздраве также сообщили, что одновременно продолжают вакцинировать приоритетные группы из предыдущих этапов.

К теме Как пандемия изменила мир – 5 вещей, которые останутся с нами навсегда

Какие группы населения вакцинируют сейчас:

медики и другие работники учреждений здравоохранения,

жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов,

маломобильные граждане,

социальные работники и священнослужители,

педагоги,

военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности,

работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней,

работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.

Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях.

Вакцинироваться имеют шанс все больше украинцев

Кроме того, уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате больше 50 человек, желающих прививаться.

К слову, прививаться могут все желающие, для этого работают более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины.

К слову, по состоянию на 23 июня, в Украине сделали 2 149 244 прививки. Одну дозу вакцины получили 1 755 137 человек, две дозы – 394 107 человек.

Во время пандемии важно заботиться о своем здоровье и гигиене. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии и при этом не сушат кожу.