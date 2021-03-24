Семейные врачи и пенсионеры: в Украине начался второй этап вакцинации
В Украине начался второй этап вакцинации. Он предполагает, что теперь прививки против коронавируса должны получить украинцы в возрасте от 80 лет, а также семейные врачи.
Источник:24 канал
За первый месяц вакцинировались 137 тысяч украинцев, а это – пятая часть из первой партии, которую привезли из Индии. Отныне иммунизироваться можно в стационарном пункте.
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Что предусматривает второй этап вакцинации
Дозу вакцины пенсионера, который не пришел, отдают медику, который стоит в очереди. На втором этапе вакцинации начали вакцинировать семейных врачей.
Эксперты предположили, что у украинцам большее доверие к собственным врачам. Это позволит уменьшить подозрение к индийскому препарату, поэтому люди охотнее будут соглашаться на прививку.
Как проводят вакцинацию
Процедура вакцинации – безболезненная. По правилам, 30 минут после введения препарата пациент должен находиться под наблюдением врача, потому что организм может непредсказуемо отреагировать на вакцину.
В то же время медики заверили, что не нужно паниковать, если в течение трех дней появится температура или ломота в теле. Такие симптомы бывают после прививке и от других заболеваний.
Хранение препарата
Одна ампула этой вакцины рассчитана на 10 человек. Ее нужно использовать в течение 6 часов после открытия. Вакцина хранится в холодильнике в условиях от 2 до 8 градусов тепла, что является существенным преимуществом Covishield.
Вакцинация в Украине: последние новости
- С 25 марта поставки индийской вакцины Covishield будут приостановлены.
- Более тысячи львовян получили прививки 23 марта.
- Одесская военнослужащия умерла после вакцинации. У нее были хронические заболевания.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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