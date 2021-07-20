В Украине начинается пятый этап вакцинации: до кого дошла очередь

Министерство здравоохранения 21 июля начинает пятый этап вакцинации против COVID-19. Во время него прививки могут получить практически все желающие.

Пятый этап вакцинации

Главное условие – вы должны быть старше 18 лет. При этом приоритет будет отдаваться уязвимым группам населения.

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В частности людям в возрасте от 60 лет и людям с сопутствующими заболеваниями. А также людям с хроническими болезнями и другим уязвимым группам.

В ведомстве также отметили, что Украина получает все больше вакцин против COVID-19 и создает все больше пунктов, центров, мобильных бригад по иммунизации.

Это позволяет открыть вакцинацию для всех желающих и защитить как можно больше людей от коронавирусной болезни, в частности от нового штамма Дельта, который уже добрался до Украины,

– отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

Приоритетные группы

Среди приоритетных групп остаются также:

медики;

педагоги;

социальные работники;

военные, которые контактируют с большим количеством людей.

Как записаться на прививку

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пункты прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, просто позвонив в регистратуру соответствующего учреждения.

Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни.

Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на этом сайте.

19 июля 2021 года 81 015 людей вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 50 267 человек. Полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы препарата – 30 748 человек.Всего с начала вакцинальной кампании проведено 4 179 663 прививок.

Этапы вакцинации в Украине / инфографика 24 канала