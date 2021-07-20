В Украине начинается пятый этап вакцинации: до кого дошла очередь
Источник:Минздрав Украины
Министерство здравоохранения 21 июля начинает пятый этап вакцинации против COVID-19. Во время него прививки могут получить практически все желающие.
Пятый этап вакцинации
Главное условие – вы должны быть старше 18 лет. При этом приоритет будет отдаваться уязвимым группам населения.
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В частности людям в возрасте от 60 лет и людям с сопутствующими заболеваниями. А также людям с хроническими болезнями и другим уязвимым группам.
В ведомстве также отметили, что Украина получает все больше вакцин против COVID-19 и создает все больше пунктов, центров, мобильных бригад по иммунизации.
Это позволяет открыть вакцинацию для всех желающих и защитить как можно больше людей от коронавирусной болезни, в частности от нового штамма Дельта, который уже добрался до Украины,
– отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.
Приоритетные группы
Среди приоритетных групп остаются также:
- медики;
- педагоги;
- социальные работники;
- военные, которые контактируют с большим количеством людей.
Как записаться на прививку
- Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пункты прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, просто позвонив в регистратуру соответствующего учреждения.
- Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни.
- Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на этом сайте.
Всего с начала вакцинальной кампании проведено 4 179 663 прививок.