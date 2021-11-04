В Украине начинаются испытания таблеток против коронавирус

В Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.

Компания Pfizer будет проводить исследования 2/3 фазы. А вот Merck – 3 фазы.

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Что известно об исследованиях, которые будут проводить в Украине

Pfizer

В Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие люди, которые контактировали с больными COVID-19. Исследователи определят, сможет ли препарат уберечь их от заражения.

Это будет рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. То есть участников разделят на группы случайным образом, а группы плацебо будет две. До окончания испытаний даже организаторы не будут знать, кому выпал настоящий препарат, а кому – нет.

Merck

Merck будет проводить испытания таблеток MK4482 – 013. В них примут участие взрослые люди, которые проживают с больными COVID-19. Это будет "многоцентровое, рандомизированное, двойное – слепое, плацебо-контролируемое исследование 3 фазы, которое определит безопасность и эффективность препарата против заражения SARS-CoV-2.

Сообщается, что испытания будут проводиться на базе городской студенческой больницы Харьковского городского совета.

К слову, в настоящее время Великобритания первой в мире одобрила использование таблеток против COVID-19 – Молнупиравир. Препарат помогает снизить риск госпитализации и смерти у людей, которые имеют легкую или среднюю форму болезни, но находятся в группе риска возможных осложнений.