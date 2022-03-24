Как сообщили в Минздраве, "Дарница" уже подписала соглашение на получение лицензии.

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Таким образом "Дарница" может производить и поставлять вышеуказанные лекарства в 95 стран мира с низким и средним уровнем дохода, в частности в Украину.

Что известно о лекарствах против COVID-19

Пероральное лечение, разработанное Pfizer, предназначенное в основном для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, которые имеют высокий риск осложнений.

Применяется для предотвращения ухудшения и перехода заболевания с легкой степени тяжести в среднюю тяжесть, а также для избежания госпитализации.

Отметим, что ранее Кабинет Министров Украины установил размер компенсаций за осложнения или смерть после вакцинации и приема лекарств против коронавирусной болезни. Суммы будут зависеть от тяжести последствий.

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