В Украине начнут закрывать родильные отделения: какие именно

По Украине свернут маленькие родильные отделения. Всего закрытие родильных может затронуть около 70 больниц в разных регионах.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая распределяет деньги между медицинскими учреждениями за лечение пациентов, с 2022 года выдвинет дополнительное условие по количеству родов.

Актуально Жить в гармонии и покое: практические советы, как перестать себя накручивать

Какие родильные отделения могут закрыть

Если в медицинском учреждении происходит менее 150 родов в год, то НСЗУ не будет подписывать с ними соглашения. В итоге это приведет к их закрытию из-за неполучения финансирования.

Но в других больницах появятся преимущества

Больницам, в которых рождается более 150 человек в год, НСЗУ с 2022 года обещает увеличить тариф за роды с 10 тысяч гривен до 15 тысяч гривен.

Почему НСЗУ хочет закрыть маленькие родильные

По словам ведомства, именно высокая смертность новорожденных и рожениц побудила Национальную службу здоровья ввести норму в 150 родов. В НСЗУ считают, что если количество родов маленькое, то врачи теряют необходимую практику.

за прошлый год в Украине умерло 1 469 новорожденных. Смертность младенцев в Украине выше, чем в странах ЕС.

Руководитель ассоциации неонатологов Татьяна Знаменская считает, что 150 родов в год мало, чтобы держать квалификацию врачей на самом высоком уровне. По ее словам, в регионах нужно оставлять те родильные, где рождается более 300 детей в год.

Собственно, 300 родов в год – это минимальный показатель, при котором могут работать роддома в ЕС. Но в Украине к такому кардинальному шагу не готовы, поскольку почти 70 медицинских учреждений не преодолеют планку даже в 150 родов. 30 таких больниц вообще проводят менее 50 родов в год.

Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родовых отделениях в больницах,

– уточнила глава НСЗУ Наталья Гусак.

К слову, те учреждения, которые откажется финансировать НСЗУ, могут получать деньги из бюджета территориальной общины. Однако сколько общин готовы выделить деньги на финансирование таких заведений покажет время.