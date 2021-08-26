Об этом заявил соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк. По его словам, для вакцинированных людей должны быть другие условия карантина.

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Идея заключается в том, что для вакцинированных людей карантин должен иметь иной вид, поскольку это люди защищены, и если у вас будет, например, событие или место публичное, куда можно организовать доступ людей только с вакцинальними сертификатами, это означает, что риски распространения в этом месте будут очень низкие,

– сказал он.

Ковтонюк отметил необходимость и эффективность масочного режима. По его словам неношение масок ускоряет введение нового карантина.

Новая волна коронавируса

Он также отметил украинскую кампанию по вакцинации, но, по его словам этого будет мало.

"Мне это подсказывает взгляд на другие страны, которые гораздо лучше вакцинированы, чем наша страна, но где вспышки все равно случаются среди невакцинированного населения, даже если его мало. У нас невакцинированного населения больше всего в Европе сейчас, и это означает, что наверняка мы не минуем вспышки", – сказал Ковтонюк.

Вакцинация в Украине: коротко