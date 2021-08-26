Об этом заявил соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк. По его словам, для вакцинированных людей должны быть другие условия карантина.
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Идея заключается в том, что для вакцинированных людей карантин должен иметь иной вид, поскольку это люди защищены, и если у вас будет, например, событие или место публичное, куда можно организовать доступ людей только с вакцинальними сертификатами, это означает, что риски распространения в этом месте будут очень низкие,
– сказал он.
Ковтонюк отметил необходимость и эффективность масочного режима. По его словам неношение масок ускоряет введение нового карантина.
Новая волна коронавируса
Он также отметил украинскую кампанию по вакцинации, но, по его словам этого будет мало.
"Мне это подсказывает взгляд на другие страны, которые гораздо лучше вакцинированы, чем наша страна, но где вспышки все равно случаются среди невакцинированного населения, даже если его мало. У нас невакцинированного населения больше всего в Европе сейчас, и это означает, что наверняка мы не минуем вспышки", – сказал Ковтонюк.
Вакцинация в Украине: коротко
- Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
- В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививку 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
- Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.
- Сейчас в Украине проводят прививки четырьмя препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech и Moderna. Все они признаны ВОЗ.
- С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 152 292 человека, из них одну дозу вакцины получили 5 152 290 человек, полностью иммунизированы, получив две дозы – 3 310 320 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
- Всего с 24 февраля в стране проведено 8 462 610 прививок.