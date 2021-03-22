Ученые обнаружили новые мутации британского штамма коронавируса в Украине. Они могли стать причиной новой волны заболеваемости.

Мутации британского штамма в Украине

​По информации ученых, модифицированный штамм отличается от предшественника, который впервые обнаружили в Лондоне в декабре 2020 года. Критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

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Образцы для исследования отобрали на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания.

Новая мутация – новая волна

Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют более тяжелое протекание коронавирусной болезни у людей,

– говорится в сообщении.

Директор ИМБГ Михаил Тукало рассказал, что можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью – зимой и которыми украинцы уже переболели, на новые, мутировавшие штаммы "британца".

К каким действиям прибегли в Украине

Эти данные уже зарегистрировали в международной базе GISAID.

О результатах исследования ИМБГ проинформировали Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Информацию передали делегации ВОЗ.

В частности, представители ВОЗ согласились с выводами ученых ИМБГ относительно новой волны заболеваемости, которая вызвана новым для Украины штаммом коронавируса и характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями.

Что известно о британском штамме коронавируса

В начале декабря 2020 года в Великобритании заявили о новом штамме COVID-19 – N501Y. Но на самом деле первые образцы были отобраны еще в сентябре.

К середине декабря 2020 года штамм начал быстро распространяться. Его зафиксировали в ряде стран Европы и в США.

Большинство производителей вакцин заявили, что их препараты эффективны против "британского" штамма.

Ученые из Эксетерского университета заявили, что "британский" штамм коронавируса на 64% смертоноснее других штаммов COVID-19.



Что известно о мутациях коронавируса / Инфографика 24 канала