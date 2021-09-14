Премьер-министр подчеркнул, что заставлять граждан делать уколы от коронавируса запрещено в нашем государстве.
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Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию,
– сказал глава правительства.
Однако Денис Шмыгаль отметил, что власть не может вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека:
- "Но мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".
Вакцинация в Украине: что известно
- В Украине против коронавируса вакцинировали 5 961 265 человек.
- Из них 5 961 263 из них получили первую дозу, 4 884 904 – вторую.
- Всего в государстве сделали 10 846 167 прививок от COVID-19.
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