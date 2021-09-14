В Украине не будут вводить обязательную вакцинацию против COVID-19, – Шмыгаль

14 сентября 2021 , 13:05
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Источник:

"РБК-Украина"

Денис Шмыгаль заявил, что украинцев не будут заставлять обязательно вакцинироваться от COVID-19. Однако, по его словам, власть будет мотивировать людей делать прививки.

Премьер-министр подчеркнул, что заставлять граждан делать уколы от коронавируса запрещено в нашем государстве.

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Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию,
– сказал глава правительства.

Однако Денис Шмыгаль отметил, что власть не может вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека:

  • "Но мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".
Обратите внимание! Виктор Ляшко проинформировал, что будут контролировать вакцинацию персонала украинских школ несколько государственных структур.

Вакцинация в Украине: что известно

  • В Украине против коронавируса вакцинировали 5 961 265 человек.
  • Из них 5 961 263 из них получили первую дозу, 4 884 904 – вторую.
  • Всего в государстве сделали 10 846 167 прививок от COVID-19.

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Автор: Олег Васьків