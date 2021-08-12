До конца года максимальные показатели прививок охватят лишь 70% – это недостаточно для формирования коллективного иммунитета, ведь необходимо 95%.
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Какие прививки получили дети
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 июля 2021 год прививки получили:
- от туберкулеза – 36,6% детей;
- от коклюша – 38,2% детей до 1 года
- от дифтерии и столбняка – 35% детей в 18 месяцев, 31,6% – в 6 лет
- от полиомиелита – 39,6% детей до 1 года, 37,9% – в 18 месяцев, 38% – в 6 лет
- от кори, паротита и краснухи (КПК) – 40,6% детей до года.
К слову, в прошлом году фиксировали снижение количества больных детей вышеперечисленными заболеваниями, но причиной, вероятно, стали карантинные мероприятия и сосредоточение большего внимания к COVID-19.
Также в 2020 году в Украине удалось достичь стабильного охвата прививками на уровне 80%.
Почему стоит придерживаться графика прививок
В ЦОС отметили, что вакцинация во время пандемии COVID-19 безопасна, поэтому не стоит переносить плановые прививки, наоборот это может привести к вспышкам вакциноуправляемых инфекций.
Современные вакцины являются безопасными и эффективными и способны защитить каждого человека от инфекционных заболеваний, осложнения от которых могут стоить жизни,
– отметили в ЦОС.
Календарь профилактических прививок / Источник Минздрав / Инфографика 24 канал
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