В Украине не успеют вакцинировать до конца года нужное количество детей: чем это грозит

У Украины самые низкие показатели в Европе по охвату плановой вакцинацией детей. Это имеет критическое значение и создает угрозу для общего состояния здоровья населения страны.

До конца года максимальные показатели прививок охватят лишь 70% – это недостаточно для формирования коллективного иммунитета, ведь необходимо 95%.

К теме Как долго у детей сохраняются антитела к коронавирусу

Какие прививки получили дети

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 июля 2021 год прививки получили:

от туберкулеза – 36,6% детей;

от коклюша – 38,2% детей до 1 года

от дифтерии и столбняка – 35% детей в 18 месяцев, 31,6% – в 6 лет

от полиомиелита – 39,6% детей до 1 года, 37,9% – в 18 месяцев, 38% – в 6 лет

от кори, паротита и краснухи (КПК) – 40,6% детей до года.

К слову, в прошлом году фиксировали снижение количества больных детей вышеперечисленными заболеваниями, но причиной, вероятно, стали карантинные мероприятия и сосредоточение большего внимания к COVID-19.

Также в 2020 году в Украине удалось достичь стабильного охвата прививками на уровне 80%.

Почему стоит придерживаться графика прививок

Больше всего в прошлом году в Украине фиксировали случаев вирусного гепатита В, коклюша и кори.

В ЦОС отметили, что вакцинация во время пандемии COVID-19 безопасна, поэтому не стоит переносить плановые прививки, наоборот это может привести к вспышкам вакциноуправляемых инфекций.

Современные вакцины являются безопасными и эффективными и способны защитить каждого человека от инфекционных заболеваний, осложнения от которых могут стоить жизни,

– отметили в ЦОС.

Если график прививок сместился, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу. Для вашего ребенка составят новый график, чтобы закончить все пропущенные прививки в ближайшие сроки.

Календарь профилактических прививок / Источник Минздрав / Инфографика 24 канал

Подробно Когда нужно вакцинироваться детям и взрослым: календарь обязательных прививок