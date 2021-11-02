В Украине не зафиксировали ни одной смерти от вакцины против коронавируса. На около 17 миллионов введенных доз зарегистрировали всего 14 случаев анафилаксии – это очень низкая частота.

К теме Тромбозы после COVID-19 и вакцинации: врач рассказал о рисках и на что стоит обратить внимание

Об этом рассказала Татьяна Башкатова, директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ДЭЦ) Минздрава Украины.

Врач обязан отчитываться о неблагоприятных событиях после иммунизации (НППИ), которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако он не должен сам делать выводы относительно причин этих событий,

– отметила Башкатова.

Частота неблагоприятных событий после иммунизации в Украине составляет 0,1%.

Какие реакции случаются чаще всего

Большинство НППИ, о которых известно ДЭЦ, довольно обычные, преимущественно это:

покраснение кожи,

головная боль,

недомогание,

миалгия,

повышение температуры тела и тому подобное.

Профиль безопасности вакцин от COVID-19 является благоприятным и польза значительно превышает риск,

– подчеркнула представительница ДЕЦ.

Член Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЕІ) Леся Ющенко отметила, что сбор НППИ после вакцинации происходит во всем мире. Более того, эти данные могут вносить даже пациенты. По мере накопления исследований происходит обновление инструкций вакцин против COVID-19.

Темпы вакцинальной кампании в Украине

Вакцинация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Согласно данным Минздрава, прививки получили 10 453 652 человека. 10 453 650 из них получили по меньшей мере одну дозу. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего и первой, и второй дозой в стране провели 17 968 898 прививок.