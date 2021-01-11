В четырех областях Украины не завершили исследовать собранные образцы на коронавирус. По состоянию на утро 11 января не провели анализ 712 тестов.

Во всех других регионах нет ни одного не исследованного теста. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя информацию о возможном специальном понижении проведенных тестирований украинскими лабораториями. Читайте также Это стратегическое решение, – Степанов о цели жесткого карантина Где не завершили исследование В Винницкой области – 160 образцов;

Днепропетровской – 247 образцов;

Донецкой – 215 образцов;

Харьковской области – 90 образцов. Обратите внимание! Ранее Степанов призвал украинцев тестироваться на коронавирус с любыми симптомами ОРВИ. По его словам, в Украине слишком низкий уровень тестирования, и этого недостаточно для оценки реальной заболеваемости. Коронавирус в Украине: последние данные За 10 января в Украине обнаружили 4 288 новых случаев коронавируса.

Одновременно было проведено лишь 16 061 тестирование на COVID-19. К примеру, осенью в Украине проводили более 70 тысяч тестирований в сутки.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 119 314 украинцев, вылечились – 796 417 человек, умерли – 19 835.