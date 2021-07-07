В больницы госпитализировали 458 больных с осложненным течением болезни. Еще 33 пациента ушли из жизни.

К теме Новости о коронавирусе 6 июля: рекорд смертности в России, в Украине могут изготавливать вакцины

Зато выздоровели в течение 6 июля – 1 666 человек.

К слову, за этот период в Украине провели 46 168 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 20 240,
  • методом ИФА – 9 189.
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 739.

Всего с начала пандемии в Украине провели 10 965 456 ПЦР-тестов на COVID-19.

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в регионах

  • Киев – 217 случаев;
  • Винницкая область – 16 случаев;
  • Волынская область – 7 случаев;
  • Днепропетровская область – 19 случаев;
  • Донецкая область – 27 случаев;
  • Житомирская область – 13 случаев;
  • Закарпатская область – 9 случаев;
  • Запорожская область – 12 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 3 случая;
  • Киевская область – 49 случаев;
  • Кировоградская область – 10 случаев;
  • Луганская область – 10 случаев;
  • Львовская область – 32 случая;
  • Николаевская область – 17 случаев;
  • Одесская область – 36 случаев;
  • Полтавская область – 22 случая;
  • Ровненская область – 7 случаев;
  • Сумская область – 11 случаев;
  • Тернопольская область – 5 случаев;
  • Харьковская область – 20 случаев;
  • Херсонская область – 25 случаев;
  • Хмельницкая область – 10 случаев;
  • Черкасская область – 21 случай;
  • Черновицкая область – 7 случаев;
  • Черниговская область – 5 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

 