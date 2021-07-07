В больницы госпитализировали 458 больных с осложненным течением болезни. Еще 33 пациента ушли из жизни.

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Зато выздоровели в течение 6 июля – 1 666 человек.

К слову, за этот период в Украине провели 46 168 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 20 240,

методом ИФА – 9 189.

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 739.

Всего с начала пандемии в Украине провели 10 965 456 ПЦР-тестов на COVID-19.

За все время пандемии в Украине: зафиксировали 2 238 974 больных COVID-19.

2 174 353 из них уже выздоровели,

но 52 537 пациентов – умерли.

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в регионах

Киев – 217 случаев;

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 19 случаев;

Донецкая область – 27 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 9 случаев;

Запорожская область – 12 случаев;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 49 случаев;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 32 случая;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 36 случаев;

Полтавская область – 22 случая;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 11 случаев;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 20 случаев;

Херсонская область – 25 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 7 случаев;

Черниговская область – 5 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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