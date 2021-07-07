В Украине несколько выросла заболеваемость COVID-19
Источник:Минздрав Украины
По состоянию на 7 июля 2021 года в Украине выявили более чем 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране выявили 610 больных – среди них 40 детей и 20 медработников.
В больницы госпитализировали 458 больных с осложненным течением болезни. Еще 33 пациента ушли из жизни.
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Зато выздоровели в течение 6 июля – 1 666 человек.
К слову, за этот период в Украине провели 46 168 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 20 240,
- методом ИФА – 9 189.
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 739.
Всего с начала пандемии в Украине провели 10 965 456 ПЦР-тестов на COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- зафиксировали 2 238 974 больных COVID-19.
- 2 174 353 из них уже выздоровели,
- но 52 537 пациентов – умерли.
Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в регионах
- Киев – 217 случаев;
- Винницкая область – 16 случаев;
- Волынская область – 7 случаев;
- Днепропетровская область – 19 случаев;
- Донецкая область – 27 случаев;
- Житомирская область – 13 случаев;
- Закарпатская область – 9 случаев;
- Запорожская область – 12 случаев;
- Ивано-Франковская область – 3 случая;
- Киевская область – 49 случаев;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 10 случаев;
- Львовская область – 32 случая;
- Николаевская область – 17 случаев;
- Одесская область – 36 случаев;
- Полтавская область – 22 случая;
- Ровненская область – 7 случаев;
- Сумская область – 11 случаев;
- Тернопольская область – 5 случаев;
- Харьковская область – 20 случаев;
- Херсонская область – 25 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черкасская область – 21 случай;
- Черновицкая область – 7 случаев;
- Черниговская область – 5 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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