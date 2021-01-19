Глава Минздрава Максим Степанов назвал фейком информацию, что 90% ПЦР-тестов, которые используются в Украине, являются российскими. По его словам, закупка осуществляется у украинского производителя.

К сожалению, вопрос о ПЦР-тестах пока отошел на второй план. А на первый план – вакцинация. Такое мнение высказал в эфире 24 каналу председатель комиссии по биобезопасности СНБО Украины Сергей Комиссаренко.

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По его словам, в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины сделали очень качественные ПЦР-тесты. В марте был указ президента, который обязывал Нацакадемию начать их массовое производство.

Финансирования не было

Несмотря на то, что учреждение было готово это сделать, но его не профинансировали. То есть деньги из бюджета так и не использовали.

В каждой стране есть специальные учреждения, которые проверяют качество тестов. У нас такого официального учреждений нет,

– отметил Комиссаренко.

Возможно, как отметил академик, этим в определенной степени занимается Центр общественного здоровья. Но учреждение не уполномочено делать тесты, оно не выдает лицензии.

Sinovac тщательно проверяют

Председатель комиссии по биобезопасности СНБО также сказал, что вакцину Sinovac очень тщательно проверяют в Бразилии, Индонезии и Турции. Несмотря на то, что она продемонстрировала не очень высокую эффективность, ее можно использовать.

"Эта вакцина использует старую, традиционную, но надежную технологию. Я думаю, что ее цена намного выше чем AstraZeneca или даже Pfizer. Я бы все же выбрал вакцину, которую сделали в западных странах, где владеют современными методами создания вакцин", – добавил эксперт .

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