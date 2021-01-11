В Украине снова довольно низкое количество новых зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки, 10 января, положительный тест получили 4288 украинцев, выздоровели на полтысячи больше людей.

Руководитель проектов Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что заболеваемость и количество выявленных случаев – это разное. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Часто их (понятия – 24 канал) отождествляют и считают, что если количество выявленных случаев падает, значит и заболеваемость падает,

– отметил эксперт.

По его словам, на самом деле это не так. Количество выявленных случаев состоит из двух частей:

из реального количества случаев (выявленных и не выявленных)

процентом обнаружения.

Спад заболеваемости не наблюдается

Исследование Киевской школы экономики показало, как сказал Ганиченко, что падение заболеваемости не наблюдается.

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"То, что в Украине каждый четвертый тест – положительный, свидетельствует о низкой выявляемости больных в Украине. Она длится примерно со второй половины ноября", – отметил эксперт.

Почему делают меньше тестов

Руководитель проектов заметил, что в Украине делают меньше тестов по ряду факторов:

Меньшее количество направлений от семейных врачей

Люди с полученным направлением по тем или иным причинам не идут тестироваться.

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