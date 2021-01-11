В Украине нет спада заболеваемости COVID-19 – эксперт
В Украине снова довольно низкое количество новых зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки, 10 января, положительный тест получили 4288 украинцев, выздоровели на полтысячи больше людей.
Руководитель проектов Киевской школы экономики Юрий Ганиченко отметил, что заболеваемость и количество выявленных случаев – это разное. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Часто их (понятия – 24 канал) отождествляют и считают, что если количество выявленных случаев падает, значит и заболеваемость падает,
– отметил эксперт.
По его словам, на самом деле это не так. Количество выявленных случаев состоит из двух частей:
- из реального количества случаев (выявленных и не выявленных)
- процентом обнаружения.
Спад заболеваемости не наблюдается
Исследование Киевской школы экономики показало, как сказал Ганиченко, что падение заболеваемости не наблюдается.
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"То, что в Украине каждый четвертый тест – положительный, свидетельствует о низкой выявляемости больных в Украине. Она длится примерно со второй половины ноября", – отметил эксперт.
Почему делают меньше тестов
Руководитель проектов заметил, что в Украине делают меньше тестов по ряду факторов:
- Меньшее количество направлений от семейных врачей
- Люди с полученным направлением по тем или иным причинам не идут тестироваться.
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- За 10 января в Украине выявили 4288 новых случаев коронавируса. В то же время провели лишь 16 061 тестирование на COVID-19. Осенью в Украине проводили более 70 тысяч тестирований в сутки.
- В целом с начала пандемии коронавируса заразились 1 119 314 украинцев, вылечились – 796 417 человек, умерло – 19 835.
- В четырех областях Украины не завершили исследовать собранные тесты на коронавирус. По состоянию на утро 11 января, не провели анализ 712 тестов.
Источник: 24 канал
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