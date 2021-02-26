В Украине в роддомах закончилась вакцина БЦЖ, и новорожденных уже почти месяц не прививают от туберкулеза. Вакцин нет и в аптеках, Минздрав не осуществил закупку.

В Минздраве не осуществили закупку БЦЖ вакцин

В начале декабря 2020 года власти планировали закупить на все регионы 119 тысяч доз вакцины БЦЖ. Как сообщила 24 каналу и. о. главного врача Львовского роддома № 1 Каваль Ольга Ивановна, Минздрав прекратил поставки доз вакцин против БЦЖ.

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Поставки индийских препаратов в Украине отказались сертифицировать из-за того, что производитель не предоставил надлежащий пакет документов.

Что говорят врачи

В Днепропетровской области об отсутствии вакцины заявили еще в конце января. В частности, региональный сайт 34 канала пишет, что с начала года из родильных домов области выписали около 2 тысяч непривитых младенцев. Тогда как привить их должны были просто в больнице, на 3-5 день после рождения.

В то же время харьковский иммунолог Андрей Волянский рассказал, что у болгарской вакцины истек срок годности, а новую – правительство так и не закупило.

Уже месяц во всех роддомах Украины нет БЦЖ. Прошла годность 500 000 доз болгарской вакцины, купленной ЮНИСЕФ за бюджетные деньги 2017 года. Ни Минздрав, ни ЮНИСЕФ никак не комментируют происходящее. Вакцина БЦЖ была создана во Франции в 1913 году. В июле 2021 мир отметит 100 лет с момента введения вакцины новорожденным,

– заметил Волянский.

Почему вакцина от БЦЖ так важна