Вакцинация снижает риски смерти от COVID-19

В Минздраве в очередной раз отметили важность вакцинации. По данным ведомства, на прошлой неделе 94% госпитализированных не имели прививки против COVID-19.

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Темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании против коронавируса иммунизировали 9 576 177 человек, из них:

получили одну дозу – 9 576 175 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей).

В общем провели 16 793 558 прививки.

Какие вакцины использовали:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 2 779 207,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 961 145,

AstraZeneca – 1 225 916,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Какая заболеваемость коронавирусом сейчас В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это больше всего с начала пандемии. В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.

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