В Украине новый рекорд прививок: какие вакцины использовали
28 октября 2021 , 09:27Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
Вчера, 27 октября, против коронавируса вакцинировали 291 985 человек. В частности, первую дозу получили 212 684 человека, вторую – 79 301 человек.
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В Минздраве в очередной раз отметили важность вакцинации. По данным ведомства, на прошлой неделе 94% госпитализированных не имели прививки против COVID-19.
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Темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании против коронавируса иммунизировали 9 576 177 человек, из них:
- получили одну дозу – 9 576 175 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей).
В общем провели 16 793 558 прививки.
Какие вакцины использовали:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 2 779 207,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 3 961 145,
- AstraZeneca – 1 225 916,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Какая заболеваемость коронавирусом сейчасВ течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это больше всего с начала пандемии. В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.
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