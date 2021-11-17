А именно, 11 вариантов штамма COVID-19 Дельта. Они происходят из стран Европы, Америки и Африки.
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В октябре 2021 года ученые исследовали 75 образцов, которые взяли у больных коронавирусом. Все они были из разных регионов страны:
- из Черкасской;
- Черновицкой;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Львовской;
- Полтавской;
- Ровненской;
- Тернопольской;
- Запорожской областей;
А также из города Северодонецк и с Луганской области.
Почти у 60% образцов обнаружили так называемый материнский вариант дельты индийского происхождения. Хотя еще в июне – августе 2021 года Дельта была лишь в половине образцов.
В остальных случаях ученые зафиксировали британский штамм Альфа, который царил в Украине во время предыдущих волн пандемии.
В то же время ученые обнаружили еще 11 других вариантов штамма "Дельта", которые происходят из США, из Великобритании и других стран Европы, а также из Африки.
В чем особенность мутаций дельты
Генетики отмечают, что мутировавшие варианты Дельты характеризуются большей скоростью распространения. То есть являются более заразными, чем "материнский" штамм.
Мутировавшие варианты штамма "Дельта" отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающие за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть они быстрее распространяются,
– отметил директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.
Поможет ли вакцинация
Он добавил, что все имеющиеся и официально зарегистрированные вакцины против COVID-19 действенны и против мутировавших вариантов штаммов.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала