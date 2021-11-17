А именно, 11 вариантов штамма COVID-19 Дельта. Они происходят из стран Европы, Америки и Африки.

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В октябре 2021 года ученые исследовали 75 образцов, которые взяли у больных коронавирусом. Все они были из разных регионов страны:

из Черкасской;

Черновицкой;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Львовской;

Полтавской;

Ровненской;

Тернопольской;

Запорожской областей;

А также из города Северодонецк и с Луганской области.

Почти у 60% образцов обнаружили так называемый материнский вариант дельты индийского происхождения. Хотя еще в июне – августе 2021 года Дельта была лишь в половине образцов.

В остальных случаях ученые зафиксировали британский штамм Альфа, который царил в Украине во время предыдущих волн пандемии.

В то же время ученые обнаружили еще 11 других вариантов штамма "Дельта", которые происходят из США, из Великобритании и других стран Европы, а также из Африки.

В чем особенность мутаций дельты

Генетики отмечают, что мутировавшие варианты Дельты характеризуются большей скоростью распространения. То есть являются более заразными, чем "материнский" штамм.

Мутировавшие варианты штамма "Дельта" отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающие за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть они быстрее распространяются,

– отметил директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.

Поможет ли вакцинация

Он добавил, что все имеющиеся и официально зарегистрированные вакцины против COVID-19 действенны и против мутировавших вариантов штаммов.

Справка. Исследование провели по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала