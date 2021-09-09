В Украине обнаружили 5 случаев заражения лихорадкой Западного Нила только за лето

На территории Украины зарегистрировали 5 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Случилось это в течение лета 2021 года.

Три из них – в Бучанском и Фастовском районах Киевской области. Заболели преимущественно женщины от 12 до 90 лет.

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Еще один случай обнаружили на территории Запорожской области. Также в Киевскую область завезли случай лихорадки Западного Нила из города Дуала, что в Республике Камерун. Это оказался мужчина, которому 25 лет.

Как они могли заболеть

Источником местных заражений вероятно являются дикие перелетные птицы, обитающие на воде или вокруг нее. Также вирус, вызывающий лихорадку, передается через укусы комаров и клещей.

Профилактика

Врачи рекомендуют для профилактики пользоваться средствами от комаров. Если находитесь на открытой местности возле водоемов, используйте защитную одежду.

Как люди переносят лихорадку Западного Нила

Преобладает бессимптомное инфицирование вирусом и легкие лихорадочные формы заболевания. Однако у 20% болеющих развивается гриппоподобное заболевание. Для него характерны:

резкое повышение температуры;

головная боль;

боль в горле, мышцах, суставах и спине;

слабость;

тошнота;

диарея.

Также могут быть высыпания на теле, увеличение печени и селезенки, поражение нервной системы – менингит, энцефалит, признаки поражения головного мозга. В частности, расстройства сознания, парезы, параличи. К сожалению, вакцин для людей пока нет.

Все, что надо знать о лихорадке Западного Нила – читайте в нашем материале.