Госпитализировали в больницы 559 человек, у них осложненное течение коронавирусной болезни, которое требует усиленного медицинского ухода. В то же время выздоровел со вчерашнего дня еще 2 471 житель страны.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР – 22 496 человек,

методом ИФА – 11 418 человек,

экспресс-тестами – 20 429 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 231 914 человек. По состоянию на 24 июня выздоровели из них – 2 157 732 больных. В то же время от осложнений коронавируса, к сожалению, умер 52 181 пациент.

Штамм Дельта – в Украине

Также вчера обнаружили два первых случая опасного штамма Дельта, который завезли в Украину из России.

В ВОЗ индийский штамм коронавируса признали одним из самых опасных. Поскольку:

он быстрее распространяется;

он вызывает более тяжелую форму болезни;

против него лекарства и вакцины менее эффективны.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

г. Киев – 223 случая;

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 24 случая;

Днепропетровская область – 59 случаев;

Донецкая область – 51 случай;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 8 случаев;

Запорожская область – 42 случая;

Ивано-Франковская область – 14 случаев;

Киевская область – 51 случай;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 18 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 35 случаев;

Одесская область – 30 случаев;

Полтавская область – 18 случаев;

Ровненская область – 26 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 57 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черкасская область – 33 случая;

Черновицкая область – 11 случаев;

Черниговская область – 32 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала