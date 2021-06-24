В Украине обнаружили 937 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки

24 июня 2021 , 08:33
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Источник:

Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 937 человек, из них 33 – дети и 24 – медработники. От осложнений болезни умерли 58 пациентов.

Госпитализировали в больницы 559 человек, у них осложненное течение коронавирусной болезни, которое требует усиленного медицинского ухода. В то же время выздоровел со вчерашнего дня еще 2 471 житель страны.

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За сутки протестированы:

  • методом ПЦР – 22 496 человек,
  • методом ИФА – 11 418 человек,
  • экспресс-тестами – 20 429 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 231 914 человек. По состоянию на 24 июня выздоровели из них – 2 157 732 больных. В то же время от осложнений коронавируса, к сожалению, умер 52 181 пациент.

Штамм Дельта – в Украине

Также вчера обнаружили два первых случая опасного штамма Дельта, который завезли в Украину из России.

В ВОЗ индийский штамм коронавируса признали одним из самых опасных. Поскольку:

  • он быстрее распространяется;
  • он вызывает более тяжелую форму болезни;
  • против него лекарства и вакцины менее эффективны.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • г. Киев – 223 случая;
  • Винницкая область – 16 случаев;
  • Волынская область – 24 случая;
  • Днепропетровская область – 59 случаев;
  • Донецкая область – 51 случай;
  • Житомирская область – 17 случаев;
  • Закарпатская область – 8 случаев;
  • Запорожская область – 42 случая;
  • Ивано-Франковская область – 14 случаев;
  • Киевская область – 51 случай;
  • Кировоградская область – 15 случаев;
  • Луганская область – 18 случаев;
  • Львовская область – 48 случаев;
  • Николаевская область – 35 случаев;
  • Одесская область – 30 случаев;
  • Полтавская область – 18 случаев;
  • Ровненская область – 26 случаев;
  • Сумская область – 24 случая;
  • Тернопольская область – 6 случаев;
  • Харьковская область – 57 случаев;
  • Херсонская область – 30 случаев;
  • Хмельницкая область – 49 случаев;
  • Черкасская область – 33 случая;
  • Черновицкая область – 11 случаев;
  • Черниговская область – 32 случая.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Олександр Бевза