В Украине обнаружили 937 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 937 человек, из них 33 – дети и 24 – медработники. От осложнений болезни умерли 58 пациентов.
Госпитализировали в больницы 559 человек, у них осложненное течение коронавирусной болезни, которое требует усиленного медицинского ухода. В то же время выздоровел со вчерашнего дня еще 2 471 житель страны.
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За сутки протестированы:
- методом ПЦР – 22 496 человек,
- методом ИФА – 11 418 человек,
- экспресс-тестами – 20 429 человек.
За все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 231 914 человек. По состоянию на 24 июня выздоровели из них – 2 157 732 больных. В то же время от осложнений коронавируса, к сожалению, умер 52 181 пациент.
Штамм Дельта – в Украине
Также вчера обнаружили два первых случая опасного штамма Дельта, который завезли в Украину из России.
В ВОЗ индийский штамм коронавируса признали одним из самых опасных. Поскольку:
- он быстрее распространяется;
- он вызывает более тяжелую форму болезни;
- против него лекарства и вакцины менее эффективны.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- г. Киев – 223 случая;
- Винницкая область – 16 случаев;
- Волынская область – 24 случая;
- Днепропетровская область – 59 случаев;
- Донецкая область – 51 случай;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Закарпатская область – 8 случаев;
- Запорожская область – 42 случая;
- Ивано-Франковская область – 14 случаев;
- Киевская область – 51 случай;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 18 случаев;
- Львовская область – 48 случаев;
- Николаевская область – 35 случаев;
- Одесская область – 30 случаев;
- Полтавская область – 18 случаев;
- Ровненская область – 26 случаев;
- Сумская область – 24 случая;
- Тернопольская область – 6 случаев;
- Харьковская область – 57 случаев;
- Херсонская область – 30 случаев;
- Хмельницкая область – 49 случаев;
- Черкасская область – 33 случая;
- Черновицкая область – 11 случаев;
- Черниговская область – 32 случая.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала