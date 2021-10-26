В больницы госпитализировали 2 939 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 734 инфицированных – это наибольшее количество с начала пандемии. Зато выздоровели 9 738 пациентов.
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Тестирование населения
В течение 25 октября в Украине провели 129 063 тестирования на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 61 027,
- методом ИФА – 18 233,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 803.
Заметим, что с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 14 082 277 тестирований методом ПЦР.
Ситуация с коронавирусом в областях
В течение вчерашнего дня больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605), Запорожской (1 335), Харьковской (1 255) и Херсонской (1 222) областях.
Сколько новых случаев заражения обнаружили в каждом регионе:
- Киев – 1 135 случаев;
- Винницкая область – 394 случая;
- Волынская область – 555 случаев;
- Днепропетровская область – 1 760 случаев;
- Донецкая область – 1 015 случаев;
- Житомирская область – 286 случаев;
- Закарпатская область – 255 случаев;
- Запорожская область – 1 335 случаев;
- Ивано-Франковская область – 298 случаев;
- Киевская область – 787 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 550 случаев;
- Львовская область – 1 104 случая;
- Николаевская область – 508 случаев;
- Одесская область – 1 605 случаев;
- Полтавская область – 889 случаев;
- Ровенская область – 738 случаев;
- Сумская область – 669 случаев;
- Тернопольская область – 413 случаев;
- Харьковская область – 1 255 случаев;
- Херсонская область – 1 222 случая;
- Хмельницкая область – 415 случаев;
- Черкасская область – 878 случаев;
- Черновицкая область – 689 случаев;
- Черниговская область – 325 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал