В больницы госпитализировали 2 939 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 734 инфицированных – это наибольшее количество с начала пандемии. Зато выздоровели 9 738 пациентов.

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Тестирование населения

В течение 25 октября в Украине провели 129 063 тестирования на коронавирус различными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 61 027,
  • методом ИФА – 18 233,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 803.

Заметим, что с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 14 082 277 тестирований методом ПЦР.

Ситуация с коронавирусом в областях

В течение вчерашнего дня больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605), Запорожской (1 335), Харьковской (1 255) и Херсонской (1 222) областях.

Сколько новых случаев заражения обнаружили в каждом регионе:

  • Киев – 1 135 случаев;
  • Винницкая область – 394 случая;
  • Волынская область – 555 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 760 случаев;
  • Донецкая область – 1 015 случаев;
  • Житомирская область – 286 случаев;
  • Закарпатская область – 255 случаев;
  • Запорожская область – 1 335 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 298 случаев;
  • Киевская область – 787 случаев;
  • Кировоградская область – 40 случаев;
  • Луганская область – 550 случаев;
  • Львовская область – 1 104 случая;
  • Николаевская область – 508 случаев;
  • Одесская область – 1 605 случаев;
  • Полтавская область – 889 случаев;
  • Ровенская область – 738 случаев;
  • Сумская область – 669 случаев;
  • Тернопольская область – 413 случаев;
  • Харьковская область – 1 255 случаев;
  • Херсонская область – 1 222 случая;
  • Хмельницкая область – 415 случаев;
  • Черкасская область – 878 случаев;
  • Черновицкая область – 689 случаев;
  • Черниговская область – 325 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал