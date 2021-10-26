За сутки от коронавируса умерло рекордное количество жителей Украины

За минувшие сутки, 26 октября, в Украине зарегистрировали 19 120 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что среди инфицированных 1 414 детей и 338 медицинских работников.

В больницы госпитализировали 2 939 человек с установленным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 734 инфицированных – это наибольшее количество с начала пандемии. Зато выздоровели 9 738 пациентов.

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Тестирование населения

В течение 25 октября в Украине провели 129 063 тестирования на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 61 027,

методом ИФА – 18 233,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 803.

Заметим, что с начала пандемии COVID-19 в Украине провели 14 082 277 тестирований методом ПЦР.

Ситуация с коронавирусом в областях

в Украине обнаружили 2 803 159 больных коронавирусом, 2 390 112 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, 64 936 пациентов ушли из жизни, так и не сумев преодолеть болезнь.

В течение вчерашнего дня больше всего инфицированных коронавирусом обнаружили в Днепропетровской (1 760), Одесской (1 605), Запорожской (1 335), Харьковской (1 255) и Херсонской (1 222) областях.

Сколько новых случаев заражения обнаружили в каждом регионе:

Киев – 1 135 случаев;

Винницкая область – 394 случая;

Волынская область – 555 случаев;

Днепропетровская область – 1 760 случаев;

Донецкая область – 1 015 случаев;

Житомирская область – 286 случаев;

Закарпатская область – 255 случаев;

Запорожская область – 1 335 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область – 787 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 550 случаев;

Львовская область – 1 104 случая;

Николаевская область – 508 случаев;

Одесская область – 1 605 случаев;

Полтавская область – 889 случаев;

Ровенская область – 738 случаев;

Сумская область – 669 случаев;

Тернопольская область – 413 случаев;

Харьковская область – 1 255 случаев;

Херсонская область – 1 222 случая;

Хмельницкая область – 415 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 689 случаев;

Черниговская область – 325 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал