В Украине за минувшие сутки, 30 января, коронавирусную болезнь обнаружили у 3 177 человек. В частности, COVID-19 подтвердили у 146 детей и 86 медработников.

Источник: фейсбук Максима Степанова

Статистика заболеваемости коронавирусом 31 января

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За минувшие сутки госпитализированы 1 960 человек. К сожалению, 79 человек умерли от осложнений. 4 126 пациентов выздоровели. За 30 января осуществлено 19 059 тестирований (методом ПЦР – 15 042, методом ИФА – 4 017).

За все время пандемии в Украине

заболело-1 219 455 человек;

выздоровело - 1 018 784 человека;

летальных исходов-22 707;

проведено ПЦР-тестирований-6 248 002.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), м. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев-215 случаев;

Винницкая область-123 случая;

Волынская область-71 случай;

Днепропетровская область-189 случаев;

Донецкая область-176 случаев;

Житомирская область-205 случаев;

Закарпатская область-217 случаев;

Запорожская область-56 случаев;

Ивано-Франковская область – 337 случаев;

Киевская область-193 случая;

Кировоградская область-24 случая;

Луганская область-25 случаев;

Львовская область-145 случаев;

Николаевская область-146 случаев;

Одесская область-170 случаев;

Полтавская область-48 случаев;

Ровенская область-78 случаев;

Сумская область-121 случай;

Тернопольская область-110 случаев;

Харьковская область-192 случая;

Херсонская область - 54 случая;

Хмельницкая область-7 случаев

Черкасская область-59 случаев;

Черновицкая область-118 случаев;

Черниговская область-98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

К слову, вчера, 30 января, министр сообщил, что совсем скоро, в середине февраля, в Украину прибудут вакцины Pfizer.

"Нам поступило подтверждение от Глобальной инициативы Gavi COVAX, что Украина вошла в список стран, которым предоставят вакцины от COVID-19 в первой волне распределения. Для начала первой волны вакцинации уже подтверждены поставки 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer. Поставка вакцин в Украину начнется уже в середине февраля", - написал Максим Степанов в Фейсбуке.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала