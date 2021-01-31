В Украине обнаружили еще 3 177 случаев COVID-19: в каком регионе больше всего больных
В Украине за минувшие сутки, 30 января, коронавирусную болезнь обнаружили у 3 177 человек. В частности, COVID-19 подтвердили у 146 детей и 86 медработников.
Источник: фейсбук Максима Степанова
Статистика заболеваемости коронавирусом 31 января
Читайте также Новости о коронавирусе 30 января: Pfizer в Украине, бесплатная вакцинация
За минувшие сутки госпитализированы 1 960 человек. К сожалению, 79 человек умерли от осложнений. 4 126 пациентов выздоровели. За 30 января осуществлено 19 059 тестирований (методом ПЦР – 15 042, методом ИФА – 4 017).
За все время пандемии в Украине
- заболело-1 219 455 человек;
- выздоровело - 1 018 784 человека;
- летальных исходов-22 707;
- проведено ПЦР-тестирований-6 248 002.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), м. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев-215 случаев;
- Винницкая область-123 случая;
- Волынская область-71 случай;
- Днепропетровская область-189 случаев;
- Донецкая область-176 случаев;
- Житомирская область-205 случаев;
- Закарпатская область-217 случаев;
- Запорожская область-56 случаев;
- Ивано-Франковская область – 337 случаев;
- Киевская область-193 случая;
- Кировоградская область-24 случая;
- Луганская область-25 случаев;
- Львовская область-145 случаев;
- Николаевская область-146 случаев;
- Одесская область-170 случаев;
- Полтавская область-48 случаев;
- Ровенская область-78 случаев;
- Сумская область-121 случай;
- Тернопольская область-110 случаев;
- Харьковская область-192 случая;
- Херсонская область - 54 случая;
- Хмельницкая область-7 случаев
- Черкасская область-59 случаев;
- Черновицкая область-118 случаев;
- Черниговская область-98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
К слову, вчера, 30 января, министр сообщил, что совсем скоро, в середине февраля, в Украину прибудут вакцины Pfizer.
"Нам поступило подтверждение от Глобальной инициативы Gavi COVAX, что Украина вошла в список стран, которым предоставят вакцины от COVID-19 в первой волне распределения. Для начала первой волны вакцинации уже подтверждены поставки 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer. Поставка вакцин в Украину начнется уже в середине февраля", - написал Максим Степанов в Фейсбуке.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью