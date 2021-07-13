В Украине обнаружили около 500 новых COVID-больных

13 июля 2021 , 08:17
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Источник:

Минздрав Украины

За минувшие сутки, 12 июля, в Украине зафиксировали 481 больного COVID-19. Среди новых пациентов 28 детей и 11 медработников.

В больницы госпитализировали 249 больных или людей с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Еще 36 пациентов умерли.

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За этот же период выздоровели 750 человек.

К слову, за прошедшие сутки в Украине провели 41 120 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 20 909
  • методом ИФА – 9 783
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 10 482.

В то же время с начала пандемии в стране провели 11 063 662 ПЦР-тестирования.

За все время пандемии в стране:
  • обнаружили – 2 241 698 больных,
  • выздоровели – 2 178 279 пациентов,
  • умерли – 52 640 инфицированных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

  • Киев – 142 случая;
  • Винницкая область – 6 случаев;
  • Волынская область – 3 случая;
  • Днепропетровская область – 15 случаев;
  • Донецкая область – 53 случая;
  • Житомирская область – 3 случая;
  • Закарпатская область – 10 случаев;
  • Запорожская область – 9 случаев;
  • Ивано-Франковская – 2 случая;
  • Киевская область – 20 случаев;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 28 случаев;
  • Львовская область – 14 случаев;
  • Николаевская область – 9 случаев;
  • Одесская область – 49 случаев;
  • Полтавская область – 20 случаев;
  • Ровненская область – 12 случаев;
  • Сумская область – 8 случаев;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Харьковская область – 23 случая;
  • Херсонская область – 13 случаев;
  • Хмельницкая область – 6 случаев;
  • Черкасская область – 18 случаев;
  • Черновицкая область – 6 случаев;
  • Черниговская область – 8 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт