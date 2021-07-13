В Украине обнаружили около 500 новых COVID-больных

За минувшие сутки, 12 июля, в Украине зафиксировали 481 больного COVID-19. Среди новых пациентов 28 детей и 11 медработников.

В больницы госпитализировали 249 больных или людей с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Еще 36 пациентов умерли.

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За этот же период выздоровели 750 человек.

К слову, за прошедшие сутки в Украине провели 41 120 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 20 909

методом ИФА – 9 783

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 10 482.

В то же время с начала пандемии в стране провели 11 063 662 ПЦР-тестирования.

обнаружили – 2 241 698 больных,

выздоровели – 2 178 279 пациентов,

умерли – 52 640 инфицированных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 142 случая;

Винницкая область – 6 случаев;

Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 15 случаев;

Донецкая область – 53 случая;

Житомирская область – 3 случая;

Закарпатская область – 10 случаев;

Запорожская область – 9 случаев;

Ивано-Франковская – 2 случая;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 14 случаев;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 49 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ровненская область – 12 случаев;

Сумская область – 8 случаев;

Тернопольская область – 1 случай;

Харьковская область – 23 случая;

Херсонская область – 13 случаев;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 18 случаев;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 8 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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