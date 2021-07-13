В Украине обнаружили около 500 новых COVID-больных
13 июля 2021 , 08:17Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки, 12 июля, в Украине зафиксировали 481 больного COVID-19. Среди новых пациентов 28 детей и 11 медработников.
В больницы госпитализировали 249 больных или людей с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Еще 36 пациентов умерли.
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За этот же период выздоровели 750 человек.
К слову, за прошедшие сутки в Украине провели 41 120 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 20 909
- методом ИФА – 9 783
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 10 482.
В то же время с начала пандемии в стране провели 11 063 662 ПЦР-тестирования.За все время пандемии в стране:
- обнаружили – 2 241 698 больных,
- выздоровели – 2 178 279 пациентов,
- умерли – 52 640 инфицированных.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- Киев – 142 случая;
- Винницкая область – 6 случаев;
- Волынская область – 3 случая;
- Днепропетровская область – 15 случаев;
- Донецкая область – 53 случая;
- Житомирская область – 3 случая;
- Закарпатская область – 10 случаев;
- Запорожская область – 9 случаев;
- Ивано-Франковская – 2 случая;
- Киевская область – 20 случаев;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 14 случаев;
- Николаевская область – 9 случаев;
- Одесская область – 49 случаев;
- Полтавская область – 20 случаев;
- Ровненская область – 12 случаев;
- Сумская область – 8 случаев;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Харьковская область – 23 случая;
- Херсонская область – 13 случаев;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Черкасская область – 18 случаев;
- Черновицкая область – 6 случаев;
- Черниговская область – 8 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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