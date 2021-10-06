Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Первые симптомы появились 1 сентября, а 3 сентября ребенок попал в больницу с параличом – симптомами пареза нижних конечностей.
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Система здравоохранения и эпидемиологического надзора сразу сработала по протоколу и международным стандартам: случай зарегистрировали как подозрение на полио – острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств,
– говорится в сообщении.
В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов Национального Центра общественного здоровья Минздрава Украины, областного Центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Эксперты разыскивают контактных лиц, собирают анализы их биоматериалов и подробно изучают обстоятельства дела.
Полиомиелит – что это?
Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее подвержены полиомиелиту дети в возрасте до 5 лет, поэтому первую прививку нужно сделать в первые месяцы жизни.
Симптомы полиомиелита
- В большинстве случаев болезнь на начальных стадиях протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление. Признаки болезни появляются позже и зависят от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2 – 35 суток, чаще 7 – 14 суток.
- Болезнь бывает двух видов: с поражением центральной нервной системы (ЦНС) и без нее. Но даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНС) способен сильно навредить больному.
Маленьким детям необходима вакцина: где сделать прививки
Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно нужно проводить комплексно, не пропуская ни одной для увеличения резистентности организма к болезни.
- 1 доза – 2 месяц жизни ребенка.
- 2 доза – 4 месяц.
- 3 доза – 6 месяц.
- 4 доза – 18 месяц.
- 5 доза – 6 лет.
- 6 доза – 14 лет.
В Украине есть достаточное количество эффективных вакцин, которые закуплены за средства государственного бюджета. Бесплатно вакцинироваться против полиомиелита в возрасте до 18 лет можно у семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также частных, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины.