Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Первые симптомы появились 1 сентября, а 3 сентября ребенок попал в больницу с параличом – симптомами пареза нижних конечностей.

К теме Когда нужно вакцинироваться детям и взрослым: календарь обязательных прививок

Система здравоохранения и эпидемиологического надзора сразу сработала по протоколу и международным стандартам: случай зарегистрировали как подозрение на полио – острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств,

– говорится в сообщении.

В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов Национального Центра общественного здоровья Минздрава Украины, областного Центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Эксперты разыскивают контактных лиц, собирают анализы их биоматериалов и подробно изучают обстоятельства дела.

Полиомиелит – что это? Это острое инфекционное заболевание. Инфекция передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее подвержены полиомиелиту дети в возрасте до 5 лет, поэтому первую прививку нужно сделать в первые месяцы жизни.

Симптомы полиомиелита

В большинстве случаев болезнь на начальных стадиях протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление. Признаки болезни появляются позже и зависят от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2 – 35 суток, чаще 7 – 14 суток.

Болезнь бывает двух видов: с поражением центральной нервной системы (ЦНС) и без нее. Но даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНС) способен сильно навредить больному.

Маленьким детям необходима вакцина: где сделать прививки

Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно нужно проводить комплексно, не пропуская ни одной для увеличения резистентности организма к болезни.

1 доза – 2 месяц жизни ребенка.

2 доза – 4 месяц.

3 доза – 6 месяц.

4 доза – 18 месяц.

5 доза – 6 лет.

6 доза – 14 лет.

В Украине есть достаточное количество эффективных вакцин, которые закуплены за средства государственного бюджета. Бесплатно вакцинироваться против полиомиелита в возрасте до 18 лет можно у семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также частных, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Если в вашем медучреждении нет вакцины, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию, обратитесь в департамент/управление здравоохранения в вашей области: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja