Министерство здравоохранения обнародовало обновленный протокол лечения коронавируса. Тоцилизумаб исключили из перечня препаратов, которыми лечат больных COVID-19 в Украине.

Соответствующий указ опубликован на сайте Минздрава Украины. Протокол обновили 31 декабря 2020.

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Инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что главным изменением является то, что из обновленного протокола для лечения больных на COVID-19 исключили препарат тоцилизумаб.

Его применение рекомендуется только при тяжелом течении болезни.

Ранее правительство выделило около 125 миллионов гривен на покупку тоцилизумаба и иммуноглобулина.

Тоцилизумаб – что нужно знать о препарате Тоцилизумаб используются для лечения ревматоидного артрита.

Для лечения коронавируса его рекомендовали в Китае и США.

Еще в июле компания в области здравоохранения Roche сообщила, что ее исследование этого препарата для лечения пациентов с коронавирусом не показало никаких результатов

Что предшествовало обновлению протокола