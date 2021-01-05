В Украине обновили протокол лечения коронавируса: убрали препараты, о которых просили в ВОЗ
Министерство здравоохранения обнародовало обновленный протокол лечения коронавируса. Тоцилизумаб исключили из перечня препаратов, которыми лечат больных COVID-19 в Украине.
Соответствующий указ опубликован на сайте Минздрава Украины. Протокол обновили 31 декабря 2020.
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Инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что главным изменением является то, что из обновленного протокола для лечения больных на COVID-19 исключили препарат тоцилизумаб.
Его применение рекомендуется только при тяжелом течении болезни.
Ранее правительство выделило около 125 миллионов гривен на покупку тоцилизумаба и иммуноглобулина.
Тоцилизумаб – что нужно знать о препарате
Тоцилизумаб используются для лечения ревматоидного артрита.
Для лечения коронавируса его рекомендовали в Китае и США.
Еще в июле компания в области здравоохранения Roche сообщила, что ее исследование этого препарата для лечения пациентов с коронавирусом не показало никаких результатов
Для лечения коронавируса его рекомендовали в Китае и США.
Еще в июле компания в области здравоохранения Roche сообщила, что ее исследование этого препарата для лечения пациентов с коронавирусом не показало никаких результатов
Что предшествовало обновлению протокола
- Глава регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге направил письмо Министерству здравоохранения, где отметил, что Украине следует пересмотреть свою практику назначения экспериментальных лекарств от COVID-19.
- В частности, в ВОЗ отметили, что украинскому Минздраву следует пересмотреть протокол лечения и внимательнее следить за мировыми исследованиями по эффективности препаратов, используемых в лечении COVID-19.
- И рекомендовали исключить из протокола тоцилизумаб и иммуноглобулин, поскольку они имеют низкую доказанную эффективность или полное ее отсутствие и не снижают риски смертности от коронавируса.
- Интересно, что сначала в Минздраве отрицали обвинения ВОЗ. В частности, Степанов даже сообщил, что украинские ученые провели свое исследование, которое показало неплохую эффективность тоцилизумаба.
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