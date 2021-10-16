В Украине одной дозой уже вакцинировались 90% медиков и 85% педагогов, – глава Минздрава

Виктор Ляшко заявил, что в Украине одной дозой вакцинировались уже около 90% медработников. В то же время, по его словам, первую прививку сделали более 85% педагогов.

Об этом министр здравоохранения сообщил в интервью "Радио Свобода".

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Как минимум, одной дозой сделали первую прививку уже около 90% всех медицинских работников. Педагоги уже более 85% сделали,

– сказал глава Минздрава.

Случаи мошенничества

Виктор Ляшко также отметил, что есть случаи мошенничества – выдачи поддельных сертификатов о вакцинации среди врачей, но они единичны.

Уже есть результаты спецопераций, которые проводит Нацполиция, СБУ, начинаются уголовные дела – врачей, которые выдавали поддельные сертификаты, отстраняют от работы, есть факты увольнения,

– продолжил министр.

Вакцинация в Украине: коротко

Привито 7 873 769 человек;

Первой дозой – 7 873 767;

Двумя дозами – 6 433 791.

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцина в Украине эффективна, безопасна и защищает от тяжелого течения болезни.

Всего осуществлено 14 307 558 уколов против COVID-19.