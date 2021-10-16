В Украине одной дозой уже вакцинировались 90% медиков и 85% педагогов, – глава Минздрава
Источник:"Радио Свобода"
Виктор Ляшко заявил, что в Украине одной дозой вакцинировались уже около 90% медработников. В то же время, по его словам, первую прививку сделали более 85% педагогов.
Об этом министр здравоохранения сообщил в интервью "Радио Свобода".
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Как минимум, одной дозой сделали первую прививку уже около 90% всех медицинских работников. Педагоги уже более 85% сделали,
– сказал глава Минздрава.
Случаи мошенничества
Виктор Ляшко также отметил, что есть случаи мошенничества – выдачи поддельных сертификатов о вакцинации среди врачей, но они единичны.
Уже есть результаты спецопераций, которые проводит Нацполиция, СБУ, начинаются уголовные дела – врачей, которые выдавали поддельные сертификаты, отстраняют от работы, есть факты увольнения,
– продолжил министр.
Вакцинация в Украине: коротко
- Привито 7 873 769 человек;
- Первой дозой – 7 873 767;
- Двумя дозами – 6 433 791.
Всего осуществлено 14 307 558 уколов против COVID-19.