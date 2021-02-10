В Украине официально запретили использовать российскую вакцину против COVID-19
В Украине нельзя использовать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Соответствующее постановление 8 февраля одобрил Кабинет Министров.
В постановлении правительства урегулировали вопрос о регистрации вакцин против коронавируса.
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Что предусматривает постановление
Кабмин запретил использовать препараты против коронавируса, которые изготовили в государстве, которое признано агрессором.
Регистрация вакцин или других медицинских препаратов для профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения, производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором, запрещается,
– говорится в документе.
Кроме того, правительство обязало Государственный экспертный центр Минздрава безвозмездно проводить экспертную оценку соотношения польза / риск вакцин. Говорится о тех препаратах, которые будут поставлять в Украину по механизму COVAX.
Российская вакцина против коронавируса: главное
- "Спутник V" зарегистрировали в России в августе 2020 года. Однако препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний. То есть его эффективность до сих пор не доказана.
- Населению временно оккупированного Донбасса уже начали проводить вакцинацию российской вакциной.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что с утверждением об эффективности российского препарата следует быть осторожным. Он отметил, что "украинцы – не кролики для экспериментов".
Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала
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