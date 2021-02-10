В Украине нельзя использовать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Соответствующее постановление 8 февраля одобрил Кабинет Министров.

В постановлении правительства урегулировали вопрос о регистрации вакцин против коронавируса.

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Что предусматривает постановление

Кабмин запретил использовать препараты против коронавируса, которые изготовили в государстве, которое признано агрессором.

Регистрация вакцин или других медицинских препаратов для профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения, производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором, запрещается,

– говорится в документе.

Кроме того, правительство обязало Государственный экспертный центр Минздрава безвозмездно проводить экспертную оценку соотношения польза / риск вакцин. Говорится о тех препаратах, которые будут поставлять в Украину по механизму COVAX.

Российская вакцина против коронавируса: главное

"Спутник V" зарегистрировали в России в августе 2020 года. Однако препарат прошел только 2 фазы клинических испытаний. То есть его эффективность до сих пор не доказана.

Населению временно оккупированного Донбасса уже начали проводить вакцинацию российской вакциной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с утверждением об эффективности российского препарата следует быть осторожным. Он отметил, что "украинцы – не кролики для экспериментов".



Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала