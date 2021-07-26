Такое решение было принято на расширенном заседании группы экспертов Минздрава по направлению "дерматовенерология". Эксперты отметили, что сегодня в Украине невозможно определить, какие услуги должен предоставлять косметолог, а какие – медицинский работник с лицензией на право осуществления хозяйственной деятельности.

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Разработка перечня услуг, которые могут предоставлять косметологи

Нет четкого перечня косметологических услуг, подпадающих под определение "медицинская услуга", так же нет стандартов предоставления таких услуг, лечение осложнений и подготовки квалифицированных кадров,

– рассказал Игорь Слонецкий, директор Департамента контроля качества оказания медицинской помощи Минздрава.

Поэтому эксперты и специалисты министерства планируют определить порядок предоставления косметологических услуг четкий перечень услуг, которые могут предоставляться исключительно медицинскими работниками.

"Мы уверены, что благодаря документам, которые мы разработаем с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон, удастся повысить общее качество таких услуг", – сказал Игорь Слонецкий.