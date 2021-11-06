В Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей
6 ноября 2021 , 08:20Читати новину українською
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки в Украине выявили 25 063 случая заболевания COVID-19. Среди инфицированных 1541 ребенок и 398 медработников.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 5057 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 793 пациента.
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За прошедшие сутки в Украине провели 149 446 тестов на коронавирус, в том числе:
- методом ПЦР – 71 141,
- методом ИФА – 21 924,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 56 381.
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 058 014 случаев заболевания. По состоянию на 6 ноября поправилось – 2 504 236 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерло 71 635 жителей страны.
Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост
- Киев – 1426 случаев;
- Винницкая область – 781 случай;
- Волынская область – 466 случаев;
- Днепропетровская область – 2616 случаев;
- Донецкая область – 1408 случаев;
- Житомирская область – 834 случая;
- Закарпатская область – 345 случаев;
- Запорожская область – 1096 случаев;
- Ивано-Франковская область – 881 случай;
- Киевская область – 876 случаев;
- Кировоградская область – 173 случая;
- Луганская область – 513 случаев;
- Львовская область – 1465 случаев;
- Николаевская область – 715 случаев;
- Одесская область – 2177 случаев;
- Полтавская область – 963 случая;
- Ровненская область – 1079 случаев;
- Сумская область – 960 случаев;
- Тернопольская область – 746 случаев;
- Харьковская область – 1535 случаев;
- Херсонская область – 808 случаев;
- Хмельницкая область – 1057 случаев;
- Черкасская область – 669 случаев;
- Черновицкая область – 511 случаев;
- Черниговская область – 963 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал