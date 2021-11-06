В Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей

За прошедшие сутки в Украине выявили 25 063 случая заболевания COVID-19. Среди инфицированных 1541 ребенок и 398 медработников.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 5057 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 793 пациента.

Внимание Сейчас мы уже на пике, – Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине

За прошедшие сутки в Украине провели 149 446 тестов на коронавирус, в том числе:

методом ПЦР – 71 141,

методом ИФА – 21 924,

исследований экспресс-тестами на антиген – 56 381.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

Киев – 1426 случаев;

Винницкая область – 781 случай;

Волынская область – 466 случаев;

Днепропетровская область – 2616 случаев;

Донецкая область – 1408 случаев;

Житомирская область – 834 случая;

Закарпатская область – 345 случаев;

Запорожская область – 1096 случаев;

Ивано-Франковская область – 881 случай;

Киевская область – 876 случаев;

Кировоградская область – 173 случая;

Луганская область – 513 случаев;

Львовская область – 1465 случаев;

Николаевская область – 715 случаев;

Одесская область – 2177 случаев;

Полтавская область – 963 случая;

Ровненская область – 1079 случаев;

Сумская область – 960 случаев;

Тернопольская область – 746 случаев;

Харьковская область – 1535 случаев;

Херсонская область – 808 случаев;

Хмельницкая область – 1057 случаев;

Черкасская область – 669 случаев;

Черновицкая область – 511 случаев;

Черниговская область – 963 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 058 014 случаев заболевания. По состоянию на 6 ноября поправилось – 2 504 236 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерло 71 635 жителей страны.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал