В Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей

6 ноября 2021 , 08:20
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Источник:

Минздрав

За прошедшие сутки в Украине выявили 25 063 случая заболевания COVID-19. Среди инфицированных 1541 ребенок и 398 медработников.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 5057 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 793 пациента.

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За прошедшие сутки в Украине провели 149 446 тестов на коронавирус, в том числе:

  • методом ПЦР – 71 141,
  • методом ИФА – 21 924,
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 56 381.
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С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 058 014 случаев заболевания. По состоянию на 6 ноября поправилось – 2 504 236 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерло 71 635 жителей страны.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

  • Киев – 1426 случаев;
  • Винницкая область – 781 случай;
  • Волынская область – 466 случаев;
  • Днепропетровская область – 2616 случаев;
  • Донецкая область – 1408 случаев;
  • Житомирская область – 834 случая;
  • Закарпатская область – 345 случаев;
  • Запорожская область – 1096 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 881 случай;
  • Киевская область – 876 случаев;
  • Кировоградская область – 173 случая;
  • Луганская область – 513 случаев;
  • Львовская область – 1465 случаев;
  • Николаевская область – 715 случаев;
  • Одесская область – 2177 случаев;
  • Полтавская область – 963 случая;
  • Ровненская область – 1079 случаев;
  • Сумская область – 960 случаев;
  • Тернопольская область – 746 случаев;
  • Харьковская область – 1535 случаев;
  • Херсонская область – 808 случаев;
  • Хмельницкая область – 1057 случаев;
  • Черкасская область – 669 случаев;
  • Черновицкая область – 511 случаев;
  • Черниговская область – 963 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал

Автор: Анастасія Лукашевська