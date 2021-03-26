В Украине от коронавируса умирает каждый 10 пациент старше 70 лет
От общего количества смертей, вызванных коронавирусом, почти половина приходится на людей старше 70 лет. И хуже всего, то, что смертность растет.
Источник:Центр общественного здоровья
В возрастной группе от 70 лет вследствие коронавируса умирает каждый 10 пациент с COVID-19. Поэтому вакцинация для таких людей является жизненной необходимостью.
К теме Проявление COVID-19 у детей становятся агрессивнее: рассказ врача из Буковины
При том, что на лиц старше 70 лет приходится лишь десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%,
– говорится в сообщении Центра общественного здоровья.
Причины смерти людей в возрасте от 70 лет в Украине
Чаще всего люди от 70 лет в Украине умирают от болезней сердца и вследствие онкологии.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2019 году умерло 351 752 человека старше 70 лет. Большинство из них умерли от неинфекционных болезней.
Основными причинами смерти у людей в возрасте от 70 лет:
- Ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) – 61,2% от всех смертей.
- Цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) – 17%.
- Злокачественные новообразования (онкозаболевания) – 9,3%.
- Другие болезни системы кровообращения (например, варикозы, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбозы) – 5,1%.
- В 2020 году к указанным причинам добавился COVID-19.
Поделиться новостью