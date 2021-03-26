От общего количества смертей, вызванных коронавирусом, почти половина приходится на людей старше 70 лет. И хуже всего, то, что смертность растет.

В возрастной группе от 70 лет вследствие коронавируса умирает каждый 10 пациент с COVID-19. Поэтому вакцинация для таких людей является жизненной необходимостью.

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При том, что на лиц старше 70 лет приходится лишь десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%,

– говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Причины смерти людей в возрасте от 70 лет в Украине

Чаще всего люди от 70 лет в Украине умирают от болезней сердца и вследствие онкологии.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2019 году умерло 351 752 человека старше 70 лет. Большинство из них умерли от неинфекционных болезней.

Основными причинами смерти у людей в возрасте от 70 лет: