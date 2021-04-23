Вакцинация в Украине началась еще 24 февраля. До 13 апреля в стране использовали только препарат Covishield (AstraZeneca). По состоянию на 23 апреля вторую дозу вакцины ввели только 5 людям. При этом 2 из них получили первую инъекцию за рубежом.

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Это очень мало по сравнению с другими странами. Даже с теми, которые считаются странами третьего мира.

Сейчас лидером по вакцинации является Израиль, который иммунизировал уже 57,8% взрослого населения (5 миллионов человек).

Между тем в США вакцинировались 26,2% населения (87,59 миллиона), а в Великобритании по состоянию на 21 апреля иммунизировали 16,5% жителей страны.

Зато в соседней Польше – 2,42 миллиона вакцинированных, а в Венгрии – 1,4 миллиона.

Украина отстает от стран третьего мира

Между тем в Украине, которая официально считается страной второго мира, сделали меньше прививок, чем в странах третьего мира.

В Азербайджане 2 дозы вакцины получили 458,2 тысячи граждан,

В Молдове (по состоянию на 20 апреля) – 10,8 тысяч,

Даже в южноафриканском Зимбабве вторую дозу вакцины получили более 37 тысяч граждан,

А в Намибии – 128 вакцинированных,

Между тем в Гондурасе – 2 639,

В Албании – 655.

В целом Украину не обогнали только те страны, которые еще не начали вводить гражданам вторую дозу вакцины и вакцинировали менее 200 тысяч населения (то есть позже начали вакцинацию).

Заметим, что за минувшие сутки, 22 апреля, от коронавируса вакцинировали 16 169 жителей Украины. Всего с начала вакцинальной кампании в стране прививали 508 046 граждан. 508 044 из них получили только 1 дозу.



В Украине полностью вакцинировались меньше людей, чем в странах третьего мира / Скриншот из Our World In Data