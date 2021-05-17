Об этом написал на своей странице в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье, 16 мая. Также он отчитался о других итогах работы правительства за прошедшую неделю.

Обратите внимание Во Львове и Киеве открывают центры вакцинации: кто сможет получить прививки

Главное из отчета Шмыгаля за неделю 10 – 16 мая

Вакцинация

473 тысячи доз Pfizer в рамках COVAX Украина ожидает к концу мая. Их получат работники сферы образования.

Правительство готовит старт вакцинации людей, которые записались в очередь в приложении Дия. Для этого Минздрав откроет соответствующие прививочные центры (сначала – в больших городах).

Регионы

Правительственная команда посетила Черниговскую область, где провела выездное заседание.

В регионе "в собственность общин переданы имущественные комплексы для обустройства амбулаторий", чтобы "повысить качество предоставления медицинских услуг".

Экономика

Во время визита в Киев министра экономики Франции Бруно Ле Мэра подписаны 4 рамочные соглашения на сумму более 1,3 миллиарда евро.

Франция поможет обновить электровозы, автолестницы для спасательной техники, улучшить качество воды в Луганской области и Киеве.

Законодательство

Также на той неделе правительство утвердило создание Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься преступлениями в сфере экономики.

Правительство одобрило законопроект, который должен исправить Налоговый кодекс – чтобы крупному бизнесу не удавалось не платить налоги в Украине.

Еще из интересного

В Украине открыто Киберцентр UA30 – для развития цифровизации страны и противодействия кибератакам со стороны России.

Также Шмыгаль заявил, что следующая неделя будет неделей "Открытого Правительства" в рамках глобальной инициативы "Партнерство "Открытое Правительство".



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала