В Украине открыли бесплатную круглосуточную психологическую поддержку
Институт когнитивного моделирования, Министерство здравоохранения и Офис Президента Украины объединяют усилия и стоят на страже психологического здоровья украинцев.
Проект бесплатной психологической помощи "Расскажи мне" в это тревожное время начинает работать нон-стоп, сообщает 24 канал. Специалисты платформы готовы защищать фронт психического здоровья граждан в условиях войны.
Читайте также: Эмоциональная поддержка украинцев: бесплатные эфиры психологов будут дважды в день
Если вы чувствуете тревогу, у вас случаются панические атаки, есть признаки депрессии — посетите платформу "Расскажи мне", оставьте заявку и ожидайте, когда наш специалист как можно скорее свяжется с вами.
Как получить психологическую помощь
- Чтобы получить помощь, нужно лишь кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте www.tellme.com.ua
- Далее по вашему запросу модераторы платформы подберут специалиста и он как можно скорее свяжется с вами. Консультации проводятся бесплатно в режиме онлайн.
Бот для психологической поддержки
Также команда Института когнитивного моделирования в сотрудничестве с кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального университета им. Богомольца и специалистами проекта "Друг" разработали Бот первой психологической помощи.
Это действенный инструмент, созданный на основе современных протоколов и научных исследований. Является удобным помощником, который всегда под рукой. Поможет в первые часы после травматического события. Также здесь собраны рекомендации как не навредить своему психологическому здоровью.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!