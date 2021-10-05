Пик коронавируса в Украине может длиться от середины ноября до середины декабря. Так считает главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Игорь Кузин "Ситуация в регионах быстро ухудшается. Несколько регионов уже находятся в "оранжевой" зоне. Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему – от середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда мы будем иметь максимальную нагрузку на систему здравоохранения", – рассказал представитель Минздрава".

Он отметил, что сейчас в Украине продолжается адаптивный карантин, при котором действует система индикаторов: если они превышают рекомендуемые нормы, тогда внедряются более жесткие карантинные ограничения.

Готова ли страна к вспышке

Кузин сообщил, что сейчас в Украине развернута сеть первой волны больниц для инфицированных коронавирусом, где кислород подведен до почти 98% коек.

В первой волне больниц отведено 44 тысячи коек. Дополнительно можно развернуть до 70 тысяч коек.

В каждой области есть резервные больницы, которые "будут работать в худшем случае".

В Минздраве убеждены, что в Украине хватит коек и кислорода даже при худшем сценарии.