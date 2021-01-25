В феврале ситуация с коронавирусом в Украине может ухудшиться. Суточное количество смертей среди пациентов может возрасти до 250 – 400 в сутки.

Заболеваемость может резко вырасти после того, как люди вернутся на работу, а дети снова начнут ходить в школу. Об этом в материале РБК-Украина рассказали врачи-иммунологи.

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Кроме этого, ситуацию могут осложнить и мутации коронавируса. Хотя пока нет доказательств их циркуляции на территории Украины.

Заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета и эксперт ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград считает, что Украина прошла самый лучший период развития эпидемии, который возможен зимой. При этом впереди эпидемическая ситуация может осложниться, потому что "это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале".

Заведующий лабораторией имунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии имени Мечникова Андрей Волянский добавил, что в последние дни карантина в Украине выросла суточная смертность среди пациентов с коронавирусом.

Есть риск того, что количество смертей возрастет до 250 – 400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели,

- рассказал он.

К слову, 25 января Украина возвращается к карантинным ограничениям, которые действовали в стране до 8 января. Они продлятся до 28 февраля.

Правила карантина в Украине с 25 января по 28 февраля: