В Украине параллельно с бесплатной вакцинацией против COVID-19, будет проводиться и платная
Вакцинация против коронавируса в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной. Первую партию поступит в феврале.
Украина сейчас проводит переговоры с шестью производителями, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".
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По его словам, эти компании провели сегодня две стадии клинических исследований и проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения, как официальная и легализированная вакцина.
Шмыгаль добавил, что практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement, что не дает права обсуждать публично некоторые детали.
Он рассказал, что сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях будут как раз три разных вакцины. Все они однозначно будут лицензированы в Украине, будут одобрены ВОЗ и в других странах, то есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности.
Как только вакцины по ускоренной процедуре зарегистрируют в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить их. Далее – это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры,
– заявил Шмыгаль.
Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала
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