В Украине перегружены больницы больными коронавирусом: ситуация в областях

В Украине ухудшается ситуация с распространением коронавируса, нагрузка на медицинскую систему высокая. Все больше областей отчитываются о заполненности ковид-отделений и нехватке коек с кислородом.

Так, о загруженности больниц уже заявили в Харькове, Херсоне, Хмельницком и других областях. Во Львове и Днепре срочно разворачивают дополнительные места для больных COVID-19.

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Источник: фейсбук-страница Херсонского городского совета

По состоянию на 18 октября городские больницы, которые работают с больными COVID-19, заполнены почти на 100%.

Так, исполняющий обязанности заместителя городского главы Роман Головня рассказал, что в течение длинных выходных в городе подтвердили около 1 500 случаев COVID-19, от осложнений болезни умер 41 человек.

Чиновник отметил, что нагрузка на медицинскую систему ощутимая – пациентов приходится направлять в ближайшие больницы, в частности – в город Олешки, за 20 километров от Херсона.

Херсонская область стала "красной" 15 октября. Кроме этого, государственная комиссия предложила ввести дополнительные карантинные ограничения там, где фиксируют вспышки болезни.

Источник: Суспільне

В Харькове заняты все койки с кислородом для пациентов с COVID-19. В целом в городских заведениях 1 540 коек, из которых 719 – с высокопотоковым кислородом, все они заняты пациентами.

Заместительница директора Департамента здравоохранения Елена Головина рассказала, что были случаи, когда пациенты были вынуждены ждать в скорых, пока врачи оперативно определяли куда их разместить: в реанимацию, или можно положить на обычную кровать, подсоединив к концентратору, чтобы больной смог дышать.

Ковидные койки Хмельницкой инфекционной больницы заполнены на 99%

Источник: Суспільне

Руководство Хмельницкой инфекционной больницы сообщило, что ковид-кровати заведения заполнены на 99%. По состоянию на 18 октября в больнице находятся 197 пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом. В общем в больнице для больных COVD-19 развернуто 200 коек.

Поэтому, директор учреждения Оксана Поддубная рассказала, что сегодня до 13 часов больница не принимала больных с коронавирусной инфекцией, чтобы увеличить количество мест.

В больнице также непростая ситуация с кислородом. По словам руководительницы, на заводе, который его поставляет, произошла поломка. Однако эту проблему уже решили.

В днепровской больнице имени Мечникова развернут еще 40 коек для ковид-пациентов

Источник: Суспільне

Генеральный директор учреждения Сергей Рыженко сообщил, что медики решили развернуть 40 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом из-за увеличения темпов заражения втрое.

Во Львове детскую больницу откроют для ковидных больных

Сейчас в больнице почтиПо его словам,Для людей с коронавирусной инфекцией

Источник: Львовская ОГА

Городской глава Львова сообщил, что на сегодня загруженность коммунальных больниц города, в которые госпитализируют ковидных больных, уже перешла 50%.

Андрей Садовый рассказал, что на заседании комиссии ТЭБ и ЧС также детализируют протоколы проверки работы учреждений, так как динамика роста заболеваемости в области не радует.