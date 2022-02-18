Такой же метод мониторинга активно использует и ЕС. 18 февраля главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что этот вид исследований планируют реализовать и в Украине.
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Мы разработали национальный протокол проведения исследования по определению концентрации коронавируса именно в сточных водах,
– заявил Игорь Кузин.
Сначала систему планируют исследовать на уровне нескольких областей. По словам замминистра, сейчас основная проблема состоит в том, что этот метод более целесообразно использовать при сверхнизких показателях заболеваемости – при высоких показателях болезни диагностическая ценность такого метода теряется.
Когда в Украине будут исследовать сточные воды на наличие COVID-19
В Минздраве надеются реализовать этот метод исследований уже в мае 2022 года. Сначала его протестируют на уровне трех областей. Если он окажется удачным, то количество изучаемых регионов будет расширено.
Следует знать: что дает анализ сточных вод
- Сточные воды могут многое рассказать о населении: например, какие инфекционные заболевания циркулируют в городе или даже какие наркотики употребляют его жители.
- У больных COVID-19 РНК вируса выделяется не только в каплях слюны и мокроты, но и в кале. Первые эксперименты по анализу коронавируса в сточных водах начались еще в 2020 году. За это время система доказала свою надежность.
- Дело в том, что этот подход помогает предугадать появление новых вариантов до того, как они выльются в массовую вспышку заболеваемости. Все потому, что в сточные воды попадают фекалии от бессимптомных носителей вируса.
- Ранее анализ сточных вод помог CDC понять, что Омикрон был в США уже 21 ноября 2021 года, хотя с помощью стандартного ПЦР-тестирования зараженных его нашли только в декабре 2021 года.